Разлив «кипящей реки» на улице Есенина в Петербурге устранили

Серьезная коммунальная авария в Выборгском районе Петербурга локализована. Ранее из-за прорыва трубы мужчина получил ожоги и был госпитализирован, а для местных жителей организовали автобус.

Как сообщил ГУП «ТЭК СПб» нашей редакции, аварию на улице Есенина, 17 локализовали в 20:20 вечера, 8 декабря.

На данный момент на месте работают четыре аварийно-восстановительных бригады ТЭК и сотрудники ГУ МЧС СПб. Жилищным службам рекомендовано поставить здания в зоне технологического нарушения на проток, чтобы сохранить тепло в домах. Горячее водоснабжение обеспечено по обратной схеме, — передает ведомство.

Также стали известны подробности о пострадавшем в ЧП. Как выяснилось, ожоги получил сантехник ЖКС №2 Выборгского района. Он начал выставлять ограждение в зоне дефекта до приезда аварийно-восстановительных бригад. Сейчас его состояние оценивается как среднее. ГУП «ТЭК СПб» окажет необходимую помощь пострадавшему.