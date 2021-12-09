В Роспотребнадзоре назвали основные симптомы заболевания «Омикроном»

Замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова назвала основные симптомы при заражении «омикроном».

Основными симптомами при заражении омикрон-штаммом являются выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита, отметила эксперт Роспотребнадзора.

— В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель, — сказала Руженцова.

Она добавила, что указанные симптомы могут сопровождаться типичными для COVID-19 поражениями легких и других органов. В настоящее время данных об особенностях проявлений коронавирусной инфекции, которая была вызвана новым штаммом «омикрон», немного, но скоро их должно стать больше, пишет РИА Новости.