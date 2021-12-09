Петербургских подростков стали привлекать к уборке снега

Согласно уверениям жилищного комитета, на сугубо добровольной основе.
По информации телеграм-канала Как дела, Санкт-Петербург?, в Северной столице подростков привлекают к уборке улиц от снега.
В настоящее время около 50 подростков убирают улицы города. Отмечается, что количество желающих постоянно растет.
Они работают по два часа в день, получая по 500 рублей за выход. Происходит это с согласия родителей и по письменному договору.
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08.12.2021 111