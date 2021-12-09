Петербуржцы остались недовольны главной елкой на Дворцовой площади

Автор: Александр Селиванов
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Появились первые фото главной ёлки Санкт-Петербурга в свете дня.

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Петербуржцы остались недовольны главной елкой на Дворцовой площади Символы, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, праздники, новый год, Новогодние праздники в России, зима, елки, деревья, дворцовая площадьИсточник: https://t.me/PiterskayaBulka
Петербуржцы остались недовольны главной елкой на Дворцовой площади Символы, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, праздники, новый год, Новогодние праздники в России, зима, елки, деревья, дворцовая площадьИсточник: https://t.me/PiterskayaBulka

Петербуржцы остались разочарованными главным символом Нового года в городе.

Дело в том, что елка на Дворцовой площади после дороги и установки оказалась в плачевном состоянии. Часть веток была обломана, а с некоторых осыпались иголки.

Теперь, как и в прошлом году ветки будут приделывать, а пышность красавицы восстанавливать.

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