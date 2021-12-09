Петербуржцы остались недовольны главной елкой на Дворцовой площади

Появились первые фото главной ёлки Санкт-Петербурга в свете дня.
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka
Источник: https://t.me/PiterskayaBulka
Петербуржцы остались разочарованными главным символом Нового года в городе.
Дело в том, что елка на Дворцовой площади после дороги и установки оказалась в плачевном состоянии. Часть веток была обломана, а с некоторых осыпались иголки.
Теперь, как и в прошлом году ветки будут приделывать, а пышность красавицы восстанавливать.
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07.12.2021 180