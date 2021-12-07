Александр Дрозденко «зажег» Елку желаний

Автор: Кира Нагорная
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Сегодня, 7 декабря, глава Ленобласти, «сорвав» три шарика, дал стар традиционной акции Елка Желаний.

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Фото здесь и далее: lentv24

В этом году новогоднее дерево, установленное в Доме правительства Ленобласти, украсили 150 шариков, на каждом – желания детей из Тихвинского, Сиверского и Свирьстройского детских домов. Исполнять желаний и дарить подарки могут все желающие, кто увидит ёлку.

Напомним, что в 2019 году Губернатор Ленобласти лично передал воспитанникам Каложицкого ресурсного центра новогодние подарки. Ребята получили то, что загадали, повесив шарики на Елку желаний.

Александр Дрозденко "зажег" Елку желаний Ленобласть, елка желаний, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко "зажег" Елку желаний Ленобласть, елка желаний, Александр Дрозденко
Александр Дрозденко "зажег" Елку желаний Ленобласть, елка желаний, Александр Дрозденко

В 2019 году глава Ленобласти рассказал, что исполнил детские желания из конвертов, которые он снял с кремлевской “Елки желаний”: юная жительница Всеволожского района Милана снялась в новогоднем анонсе для “Сказаний о Сельме”, Владимир из Киришей посетил матч любимого футбольного клуба “Зенит”, девочка Даша получила кукол, а Полина — качели.

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