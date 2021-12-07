Александр Дрозденко «зажег» Елку желаний

Сегодня, 7 декабря, глава Ленобласти, «сорвав» три шарика, дал стар традиционной акции Елка Желаний.

В этом году новогоднее дерево, установленное в Доме правительства Ленобласти, украсили 150 шариков, на каждом – желания детей из Тихвинского, Сиверского и Свирьстройского детских домов. Исполнять желаний и дарить подарки могут все желающие, кто увидит ёлку.

Напомним, что в 2019 году Губернатор Ленобласти лично передал воспитанникам Каложицкого ресурсного центра новогодние подарки. Ребята получили то, что загадали, повесив шарики на Елку желаний.

В 2019 году глава Ленобласти рассказал, что исполнил детские желания из конвертов, которые он снял с кремлевской “Елки желаний”: юная жительница Всеволожского района Милана снялась в новогоднем анонсе для “Сказаний о Сельме”, Владимир из Киришей посетил матч любимого футбольного клуба “Зенит”, девочка Даша получила кукол, а Полина — качели.