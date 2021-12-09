Коронавирус подтвердился еще у 360 жителей Ленобласти — данные на 9 декабря

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 360 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 9 декабря.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+6), Пикалёво (+10), Ефимовский (+2), Анисимово (+1), Климово (+1).

Волосовский район: Малое Заречье (+1).

Волховский район: Волхов (+7), Сясьстрой (+2), Новая Ладога (+2), Старая Ладога (+1), Кириково (+1).

Всеволожский район: Мурино (+7), Всеволожск (+20), Кудрово (+8), Янино-1 (+2), Проба (+1), Новое Девяткино (+5), Щеглово (+1), Сертолово (+11), Кузьмоловский (+1), им. Морозова (+2), Старая (+2), Вартемяги (+1), Токсово (+1), Романовка (+6), Бугры (+1), им. Свердлова (+4), Дубровка (+1), массив Лепсари, тер. СНТ Лепсари (+1), Лупполово (+2), ДНП Гранит (+1), СНТ Пальмира (+1).

Выборгский район: Выборг (+17), Глебычево (+1), Первомайское (+1), Рощино (+4), Советский (+2), Светогорск (+3), Приморск (+2), Коробицыно (+1), Каменногорск (+4), Кондратьево (+1), Цвелодубово (+1), Гаврилово (+1), Семиозерье (+1), Кирпичное (+1), Песочное (+1), Ильичёво (+1), Яшино (+1), Свободное (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+20), Тайцы (+1), Высокоключевой (+1), Сиверский (+2), Вырица (+2), Малое Верево (+2), Коммунар (+5), Белогорка (+3), Малые Колпаны (+1), Большие Колпаны (+1), Елизаветино (+2), Дружная Горка (+1), Семрино (+1), Большое Верево (+1), Алапурская (+1), Малая Ивановка (+1), Дони (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+8), Котельский (+1), Новопятницкое (+1).

Киришский район: Кириши (+24), Бестоголово (+1).

Кировский район: Кировск (+3), Шлиссельбург (+2), Отрадное (+2), Синявино (+2).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+13), Рассвет (+1).

Ломоносовский район: Новоселье (+1), Низино (+1), Аннино (+1), Оржицы (+1), Виллози (+1), Пеники (+1), Пеники (+1), Лебяжье (+1), Лесопитомник (+1).

Лужский район: Луга (+6), Толмачёво (+1), Красный Маяк (+1), Ильжо (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+7), Важины (+1).

Приозерский район: Приозерск (+5), Сосново (+3), Снегиревка (+2), Громово (+1), Кузнечное (+1), Мичуринское (+1), Починок (+1), Раздолье (+1), Понтонное (+1), Ларионово (+1), Яблоновка (+1), Силино (+1), Запорожское (+2).

Сланцевский район: Сланцы (+10), Сельхозтехника (+1).

Тихвинский район: Тихвин (+20), Ганьково (+1), Мехбаза (+2).

Тосненский район: Тосно (+8), Тельмана (+3), Никольское (+3), Любань (+1), Рябово (+1), Ушаки (+1).