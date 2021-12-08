Только 500 неофициально переболевшим петербуржцам дали QR-код

Поликлиникам Петербурга дали право на выдачу QR-кодов неофициально переболевшим коронавирусом. Однако из 1000 рассмотренных обращений право удалось реализовать только половине петербуржцев.

Информацией об этом поделился портал Фонтанка 8 декабря со ссылкой на комитет по здравоохранению. Уточним, что представленные данные актуальны только на середину ноября.

Несмотря на нововведение, доказать статус переболевшего ковидом удалось не всем. Если переболевший не согласен с отказом о выдаче QR-кода, он может обратиться в районный отдел здравоохранения.

Поликлиниками всего рассмотрено более 1000 обращений, удовлетворяется не более половины из них. Как правило, врачебным комиссиям не хватает документов для того, чтобы признать человека переболевшим, — отметили в комитете по здравоохранению.