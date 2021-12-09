Общественная палата призвала отказаться от термина «QR-код»

Эксперты проанализировали законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и в транспорте.

Общественная плата (ОП) проанализировала два законопроекта, которые были внесены в Госдуму 12 ноября — о применении QR-кодов в общественных местах, а также в междугородном и международном транспорте — поездах и самолётах. По итогам экспертизы ОП предложила властям ряд мер, включая отказ от термина «QR-код» и замену его на более понятный для широкой аудитории, в том числе и для пожилых граждан, пишут «Ведомости».

Кроме того, ОП предлагает полностью освободить от ограничений те организации, которые формируют зоны COVID-free. Эксперты полагают, что это послужит восстановлению экономической активности.

Также среди инициатив — разработка и реализация мер для ужесточения контроля за необоснованными отказами в медотводе от вакцинации. ОП заявила, что необходим единый официальный перечень противопоказаний для вакцинации — его должен утвердить и регулярно обновлять Минздрав.