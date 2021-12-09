Фото и видео: в Петербурге задержали лжечеченцев-вымогателей, угрожавших жертвам изнасилованиями и убийствами

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в вымогательстве несуществующих долгов по «законам шариата». Своим жертвам они угрожали изнасилованиями и убийствами.

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Вымогатели действовали преимущественно на территории Санкт-Петербурга. Но в сфере их интересов были и другие регионы Северо-Запада. Пострадавшим они представлялись «чеченцами, хотя это не так.

Также они заявляли, что якобы выбивали долги по «законам шариата», что также является неправдой. Так они запугивали своих жертв. Уже установлены несколько фактов вымогательств.