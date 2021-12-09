Ленинградские футболистки стали победителями межрегионального турнира

Женская команда заняла первое место в межрегиональном турнире по футболу среди любительских женских команд.

«Ленинградская семья» — областная женская футбольная команда, в которую входят преимущественно многодетные мамы, давно играющие и только начинающие обучаться футболу, смогла завоевать золото в турнире «В сиянии звёзд», который проходил в Москве.

Подготовка к турниру проходила в Гатчине, тренер сборной – Александр Фёдоров из школы олимпийского резерва «Ника».

Отмечается, что проект «Футбол для многодетных мам в Ленинградской области» автономной некоммерческой организации «Ленинградская семья» реализуется на средства гранта губернатора региона. Он направлен на психологическую разгрузку, поддержание хорошей физической формы мам и благоприятную социальную атмосферу в семьях. Проект объединяет семьи Ленинградской области, в которых растут трое и более детей.

Ранее сборная России по борьбе заняла первое место на Чемпионате мира по общему числу медалей. Также команда из Ленобласти выиграла Первенство СЗФО по спортивной гимнастике