Увольнение директора Лукашевской школы признано законным

Об этом сообщает lentv24.ru со ссылкой на источник в прокуратуре Ленинградской области. Решение принято в результате проверки по факту увольнения директора школы в Лукашах Гатчинского района.
Как сообщает lentv24.ru, директор самоустранился от ремонта, из-за чего реновация здания не была закончена в срок. Решить проблему удалось после вмешательства губернатора Ленинградской области.
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18.10.2021 1389
Нарушений при увольнении со стороны работодателя проверка не выявила. У прокуратуры появились вопросы лишь к сроку выплаты денег при расчете.
Проверка был организована после обращения родителей учеников Лукашевской школы к руководству Следственного комитета России с просьбой проверить законность увольнения директора.