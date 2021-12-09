Увольнение директора Лукашевской школы признано законным

Об этом сообщает lentv24.ru со ссылкой на источник в прокуратуре Ленинградской области. Решение принято в результате проверки по факту увольнения директора школы в Лукашах Гатчинского района.

Как сообщает lentv24.ru, директор самоустранился от ремонта, из-за чего реновация здания не была закончена в срок. Решить проблему удалось после вмешательства губернатора Ленинградской области.

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Нарушений при увольнении со стороны работодателя проверка не выявила. У прокуратуры появились вопросы лишь к сроку выплаты денег при расчете.

Проверка был организована после обращения родителей учеников Лукашевской школы к руководству Следственного комитета России с просьбой проверить законность увольнения директора.