«Пункт назначения в Кудрово»: грузовик раскидал бетонные сваи по дороге — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидец поделился кадрами с места ДТП в районе Кудрово. Там большегруз опрокинул на проезжую часть огромные бетонные конструкции. 

Кадрами делятся в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб днем, 9 декабря.

"Пункт назначения в Кудрово": грузовик раскидал бетонные сваи по дороге - видео Петербург, ДТП, видео, авария
"Пункт назначения в Кудрово": грузовик раскидал бетонные сваи по дороге - видео Петербург, ДТП, видео, авария
"Пункт назначения в Кудрово": грузовик раскидал бетонные сваи по дороге - видео Петербург, ДТП, видео, авария
"Пункт назначения в Кудрово": грузовик раскидал бетонные сваи по дороге - видео Петербург, ДТП, видео, авария

В причинах происшествия уже разбираются профильные службы. Информация о пострадавших пока не поступала. Обстоятельства ДТП выясняются.

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"Пункт назначения в Кудрово": грузовик раскидал бетонные сваи по дороге - видео Петербург, ДТП, видео, авария
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