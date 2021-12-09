«Пункт назначения в Кудрово»: грузовик раскидал бетонные сваи по дороге — видео

Очевидец поделился кадрами с места ДТП в районе Кудрово. Там большегруз опрокинул на проезжую часть огромные бетонные конструкции.

Кадрами делятся в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб днем, 9 декабря.

В причинах происшествия уже разбираются профильные службы. Информация о пострадавших пока не поступала. Обстоятельства ДТП выясняются.