В Петербурге ищут 4-летнего мальчика, маму которого ранее избил бывший муж

Автор: Анастасия Щербакова
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Поисковой отряд «ЛизаАлерт» просит помощи в поисках 4-летнего Матвея, за последнее время которому пришлось пережить не мало — похищение собственным отцом и избиение его матери.

Информация о поисках была размещена в группе поисковиков Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер вечером, 9 декабря.

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Фото: Лиза Алерт

По информации ivbg.ru, 8 декабря в полицию обратилась 41-летняя жительница Санкт-Петербурга. По ее словам, бывший супруг силой забрал у нее четырехлетнего сына во время похода в детский сад.

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Мужчина скрылся на каршеринговом автомобиле, хотя у него нет прав. Сама женщина после встречи с ним была госпитализирована с травмами. Известно, что этот мужчина ранее уже забирал ребенка у матери без разрешения.

В 2020 году мальчика после возбуждения уголовного дела по статье УК РФ (убийство) нашли у бабушки в Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. После этого случая мужчину лишили родительских прав решением суда.

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08.12.2021 173
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