Сергей Бебенин встретился с новым Генеральным консулом Республики Кипр

Встреча Председателя ЗакСобрания Ленобласти Сергея Бебенина с новым Генеральным консулом Республики Кипр в Петербурге Кириакосом Поядзисом прошла сегодня, 9 декабря
Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, во встрече участвовал также заместитель представителя МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Алимов.
В своей приветственной речи Сергей Бебенин отметил, что эта встреча первая для представителей дипломатической миссии в новом здании парламента и проходит в канун Нового года. Спикер рассказал о ситуации. сложившейся в системе здравоохранения региона, в связи с пандемией и о том, что накануне депутаты Законодательного собрания приняли бюджет региона на трехлетнюю перспективу.
Глава областного ЗакСа упомянул о сотрудничестве парламента с различными муниципалитетами, регионами стран Скандинавии и Европы, а также об интересе в развитии законодательства в сфере муниципального и регионального управления, налоговой политики и других направлениях.
В свою очередь, господин Поядзис поблагодарил за добрые слова и пожелания, и отметил, что в данный момент у Республики Кипр открыты границы для россиян при наличии сертификата о вакцинации или других необходимых документов.
По его словам, система здравоохранения Кипра столкнулась с большими сложностями, поэтому в стране был принят специальный бюджет для поддержания национального здравоохранения в борьбе с COVID-19.
Также консул отметил заинтересованность Республики Кипр в инвестировании в экономику 47 региона и подчеркнул готовность к совместному сотрудничеству наших стран.
В завершение встречи стороны по традиции обменялись памятными сувенирами.