Сергей Бебенин встретился с новым Генеральным консулом Республики Кипр

Встреча Председателя ЗакСобрания Ленобласти Сергея Бебенина с новым Генеральным консулом Республики Кипр в Петербурге Кириакосом Поядзисом прошла сегодня, 9 декабря

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, во встрече участвовал также заместитель представителя МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Алимов.

В своей приветственной речи Сергей Бебенин отметил, что эта встреча первая для представителей дипломатической миссии в новом здании парламента и проходит в канун Нового года. Спикер рассказал о ситуации. сложившейся в системе здравоохранения региона, в связи с пандемией и о том, что накануне депутаты Законодательного собрания приняли бюджет региона на трехлетнюю перспективу.

«Много лет назад областной парламент принял ряд инвестиционных законов, которые создали заинтересованность у крупных компаний в том, чтобы инвестировать в реализацию проектов 47 региона. С учетом меняющихся реалий это законодательство корректируется, что помогает не только сохранять стабильность экономики, но и получать дополнительный доход», — рассказал Сергей Бебенин.

Глава областного ЗакСа упомянул о сотрудничестве парламента с различными муниципалитетами, регионами стран Скандинавии и Европы, а также об интересе в развитии законодательства в сфере муниципального и регионального управления, налоговой политики и других направлениях.

«У нас есть законодательная практика, которая признана Евросоюзом, — это Социальный кодекс, который действует четвертый год и направлен на помощь нуждающимся группам населения. Международный банк реконструкции и развития признал этот документ одной из лучших практик в сфере социальной помощи», — подчеркнул Сергей Михайлович.

В свою очередь, господин Поядзис поблагодарил за добрые слова и пожелания, и отметил, что в данный момент у Республики Кипр открыты границы для россиян при наличии сертификата о вакцинации или других необходимых документов.

«Все страны столкнулись с пандемией, но, как показала жизнь, закрытие границ — это не выход, необходима вакцинация населения и ограничительные меры внутри стран», — сказал консул.

По его словам, система здравоохранения Кипра столкнулась с большими сложностями, поэтому в стране был принят специальный бюджет для поддержания национального здравоохранения в борьбе с COVID-19.

«Благодаря восстановлению туристического потока, экономика Республики преодолела последствия кризиса после пандемии. В настоящий момент на Кипре действует законопроект о местном самоуправлении, который после его принятия позволит более справедливо распределять доходы. Документ подготовлен совместно с союзом кипрских муниципалитетов. Обмен опытом между нашими парламентами и муниципалитетами будет полезен обеим сторонам», — заключил господин Поядзис.

Также консул отметил заинтересованность Республики Кипр в инвестировании в экономику 47 региона и подчеркнул готовность к совместному сотрудничеству наших стран.

«Если бы в этой сфере были олимпийские игры, то наши страны на бытовом уровне, так называемая «народная дипломатия», заняли бы первое место», — подчеркнул Кириакос Поядзис.

В завершение встречи стороны по традиции обменялись памятными сувенирами.