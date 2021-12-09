Сергей Бебенин обсудил вопросы экономики и экологии консулом Финляндии

Председатель ЗакСобрания Ленобласти провёл протокольную встречу с Генеральным консулом Финляндии в Петербурге Саннамаариа Ванамо.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, во встрече, основной темой которой стало обсуждение вопросов развития двустороннего сотрудничества в области экономики и экологии, также участвовал заместитель представителя МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Алимов.

Приветствуя гостей, Сергей Бебенин отметил, что Финляндия — наш ближайший и уважаемый сосед.

«Жители Ленинградской области знают и любят Финляндию, это одно из самых любимых туристических направлений нашего населения, которое, к сожалению, пока временно недоступно для нас. В свою очередь и граждане Финляндии — всегда желанные гости в нашей стране. Финляндия — один из крупнейших инвесторов в экономику нашего региона. В нашей области очень много иностранных компаний финского происхождения», — сказал спикер.

Консул Финляндии Саннамаариа Ванамо поблагодарила за теплый прием, поздравила спикера с победой на выборах в парламент, а всех жителей Ленинградской области с Днем герба, флага и гимна, отмечаемый 9 декабря, как раз в день встречи. Госпожа Ванамо рассказала, что через пару дней возобновляется железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Хельсинки, и выразила уверенность, что этот факт, а также недавно прошедший финско-российский деловой форум будут способствовать дальнейшему развитию культурных, туристических и экономических связей между Россией и Финляндией и еще большему росту взаимного товарооборота двух стран.

Отвечая на вопрос консула о реализуемой сейчас политике в области обращения с отходами в регионе, Сергей Бебенин отметил, что Ленинградская область активно использует опыт своих соседей и постепенно внедряет все более современные технологии в части раздельного сбора, переработки и утилизации (сепарации) мусора. Продолжив разговор об экологии, спикер рассказал о планах по переводу муниципального транспорта в регионе на более экологичный вид топлива и о строительстве на территории области современных газовых автозаправок.

В завершении встречи стороны обменялись памятными подарками.