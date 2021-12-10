Видео: актер жестоко избил экс-замминистра России, он попал в больницу, где умер… от COVID-19. Или не от него?

Бывший заместитель министра энергетики России 69-летний Леонид Тропко 7 декабря умер в больнице от COVID-19. Однако 9 декабря стало известно, что в больницу он попал с травмами после жестокого избиения 31-летним актером Глебом Нейжмак-Иорданским.

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Глеб Нейжмак-Иорданский избил Леонида Тропко на почве бытового конфликта возле подъезда, в котором тот жил. В результате бывший заместитель министра получил сразу несколько травм, среди которых: черепно-мозговая травма, гематома головного мозга, перелом стенки глазницы.

Спустя около двух недель после избиения – 7 декабря 2021 года – Леонид Тропко скончался в больнице. Официальная причина смерти – COVID-19.

Глеб Нейжмак-Иорданский 10 декабря отпущен под подписку о невыезде. Некоторые СМИ, например, lenta.ru, называют этого человека другом актера Алексея Панина и певца Прохора Шаляпина. Алексей Панин уже сообщил, что не знает этого человека.

Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства смерти Леонида Тропко после избиения. Также он инициировал передачу уголовного дела в производство следователей московского СК.