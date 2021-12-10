В Мурино и Кудрово могут появиться платные парковки

Дорожный комитет Ленобласти планирует открыть платные парковки в Мурино и Кудрово во Всеволожском районе Ленобласти.
Переговоры ведутся с СПб ГБУ «Городской центр управления парковками». Об этом в беседе с «Деловым Петербургом» рассказал глава регионального комитета Денис Седов.
По его словам, в этих городах не лучшим образом продумана система организации дорожного движения. И платные парковки могут помочь разгрузить городские улицы.
«Нужно разгружать улицы, чтобы их можно было убирать и ремонтировать, а не лавировать между машинами. На первый взгляд, платные парковки в первую очередь потребуются у ТПУ в Мурино и Кудрово», — отметил Седов.
Денис Седов также отметил, что в планах комитета строительство обхода Мурино слева, в створе Гражданского проспекта.
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