В Мурино и Кудрово могут появиться платные парковки

Дорожный комитет Ленобласти планирует открыть платные парковки в Мурино и Кудрово во Всеволожском районе Ленобласти.

Переговоры ведутся с СПб ГБУ «Городской центр управления парковками». Об этом в беседе с «Деловым Петербургом» рассказал глава регионального комитета Денис Седов.

По его словам, в этих городах не лучшим образом продумана система организации дорожного движения. И платные парковки могут помочь разгрузить городские улицы.

«Нужно разгружать улицы, чтобы их можно было убирать и ремонтировать, а не лавировать между машинами. На первый взгляд, платные парковки в первую очередь потребуются у ТПУ в Мурино и Кудрово», — отметил Седов.

Денис Седов также отметил, что в планах комитета строительство обхода Мурино слева, в створе Гражданского проспекта.