В селе Колчаново реконструируют водоочистные сооружения

Производительность водоочистных сооружений в селе Волховского района после проведения работ по реконструкции составит 600 кубометров в сутки.

Проект реконструкции предусматривает строительство водозаборных сооружений из реки Сясь и насосной станции первого подъема, реконструкцию напорного водовода до площадки водоочистных сооружений, двух резервуаров чистой воды объемом 210 кубометров каждый, здание водоочистной станции.

После проведенных работ, жители села будут обеспечены хозяйственно-питьевой водой. Работы будут выполнены в рамках программы «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». Ориентировочный срок сдачи — 2024 год.

Напомним, что 2021-й год в нашем регионе объявлен Годом Чистой воды. Так в 2020 году областной бюджет выделил ГУП «Леноблводоканал» 15,3 млн руб. на проектирование объектов водоснабжения в Волхове, Выборге, Лодейном Поле, поселках Колчаново и Паша Волховского района.

Отметим, сегодня вопросы по водоснабжению прозвучали на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Президент России подчеркнул, что на инфраструктурные проекты в России запланировано 500 млрд рублей