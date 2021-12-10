Петербургский гонщик Роберт Шварцман подтвердил уход из Формулы-2

Российский гонщик планирует попасть в Формулу 1.

«Я могу подтвердить, что это мой последний год в Формуле 2. Я пока не знаю точно, куда отправлюсь в следующем сезоне, это неизвестно даже мне самому. У меня есть свои желания и идеи на этот счет, но пока они не реализованы. <…> Но я могу подтвердить, что моей целью остается Формула 1. Потому я стану рассматривать все предложения, связанные с Формулой 1», — сказал Роберт Шварцман.

Петербургский гонщик Формулы 2 Роберт Шварцман заканчивает второй сезон в чемпионате. Сейчас он занимает вторую строчку в личном зачете, уступая Оскару Пиастри 51,5 очка. Впереди еще финальный уик-энд в Абу-Даб, но шансы у Шварцман вырваться вперед практически нереальны.

Известно, что пилот будет принимать участие на тестах молодых пилотов Формулы-1. Шварцман выступит в составе Ferrari и Haas.

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