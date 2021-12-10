Фото: напавший на полицейских при задержании боец ММА бежал из участка полиции в Петербурге – он опасен и агрессивен

На улице Якорной в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 8 декабря около 13:00 произошла драка между двумя сотрудниками центра «Э» и бойцом ММА, которого задержали по подозрению в торговле миграционными документами и QR-кодами.

Двое сотрудников правоохранительных органов усадили молодого человека в служебный автомобиль. Один сел за руль, второй – подполковник – рядом с подозреваемым на заднее сиденье. Подозреваемый внезапно трижды ударил его руками и выскочил из машины.

Однако полицейский не только не растерялся от полученных ударов, но и догнал злоумышленника, после чего сбил его – человека с опытом в ММА – с ног. На помощь подоспел напарник, и вместе они обезвредили агрессора.

Им оказался 28-летний Бунед Тухтаев родом из Узбекистана и с опытом выступления на ринге. Его доставили в 52-й отдел полиции на Заневском проспекте. Однако 9 декабря около 11:00 ему удалось сбежать.

В ходе плана перехват 10 декабря установлено, что беглец мог передвигаться на арендованном автомобиле Hyundai Solaris. Однако когда иномарку нашли, в салоне спортсмена не было.