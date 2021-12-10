Биометрические системы смогут отменять сомнительные банковские операции россиян

В ближайшем будущем россияне смогут подтверждать или отменять сомнительные банковские операции с помощью Единой биометрической системы (ЕБС).

Об этом говорится в проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022-2024 годов, опубликованном Банком России. Кроме того, банки также смогут в будущем открывать счета и вклады без личного присутствия клиентов.

Единую биометрическую систему планируется применять не только для идентификации, но и для аутентификации, что позволит использовать биометрические технологии для любых целей организации без необходимости создания собственных биометрических систем, — говорится в проекте.