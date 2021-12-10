В ФСБ сообщили о готовящемся «взрыве» на Ленинградской АЭС в Сосновом Бору

Накануне на электронную почту ФСБ России по городу Москва пришло сообщение о минировании Ленинградской АЭС, расположенной в Сосновом Бору Ленобласти.

В письме говорилось, что на территории ЛАЭС заложены рюкзаки со взрывчаткой. На место выехали экстренные службы. Они тщательно осмотрели предприятие и ничего подозрительного не обнаружили. Эвакуация сотрудников станции не понадобилась.

Личность лжеминера устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Мурино был задержан гражданин Люксембурга за угрозы взрывами в метро.