В Выборге живого пенсионера дважды признавали мертвым и дважды лишали пенсии

В Выборге 69-летний Александр Береснев доказывает, что он жив. Его дважды признавали мертвым и дважды переставали платить пенсию.
Впервые он узнал о том, что умер в 2017 году, когда перестала приходить пенсия. Оказалось, что на Дальнем Востоке проживал полный тезка Береснева. Сотрудница ЗАГСа, оформляющая документы о смерти, допустила ошибку, из-за чего получилась путаница. Тогда вопрос решили быстро — со следующего месяца Береснев снова стал стабильно получать пенсию, пишет газета «Выборг».
Но история вновь повторилась. В июне 2021 года он вновь перестал получать пенсию, и причина все та же: «Береснев умер». На этот раз в Пенсионном фонде ответили, что аннулировать запись о смерти можно только через суд, на основании решения суда будет восстановлена выплата пенсии.
Александр Береснев не получает пенсию уже пять месяцев.