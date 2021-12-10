Въезд на Южный Вал в Выборге перекрыли на 8 дней

Автор: Анастасия Щербакова
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Дорожники предупреждают жителей Выборга об ограничении движения по улице Южный Вал — въезд с улицы Крепостной полностью перекрыт.

Въезд на Южный Вал в Выборге перекрыли на 8 дней южный вал, ограничено движение, Ленобласть, ВыборгФото:администрация Выборгского района
Въезд на Южный Вал в Выборге перекрыли на 8 дней южный вал, ограничено движение, Ленобласть, ВыборгФото:администрация Выборгского района
Въезд на Южный Вал в Выборге перекрыли на 8 дней южный вал, ограничено движение, Ленобласть, ВыборгФото:администрация Выборгского района

Информацию об этом передает пресс-служба администрации Выборгского района. Ограничение въезда на улицу Южный Вал будет действовать до 18 декабря.

Причиной этому стали погодные условия, из-за которых ремонт дороги займет больше времени. Движение транспорта на набережную 30-го Гвардейского Корпуса организовано с улицы Северный Вал с 29 ноября.

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