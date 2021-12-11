Публикуем график работы пунктов вакцинации в новогодние праздники в Петербурге

Вакцинироваться 31 декабря, 1 и 7 января от COVID-19 можно будет в дежурных пунктах. График их работы нужно уточнять на сайте www.zdrav.spb.ru, на сайтах и в соцсетях поликлиник и больниц.

В период 2-6 и 8-9 января 2022 года все пункты и выездные прививочные бригады будут работать в обычном режиме. Список пунктов вакцинации – здесь.

В период с 30 декабря по 10 января в обычном режиме будут работать восемь центров КТ-диагностики, а с 31 декабря по 10 января также в обычном режиме – лаборатории ПЦР-тестов.