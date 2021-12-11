В США предрекли Украине разгром за полчаса, если она проявит агрессию в сторону России

Автор: Сергей Агутин
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В случае начала вооруженного конфликта Россия разгромит большую часть украинских войск за 30-40 минут. Об этом заявил профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран Корпуса морской пехоты США Роберт Ли, пишет газета The New York Times.

Американское издание отмечает, что подобное мнение разделяет также ряд чиновников в Киеве. В частности, руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов уверен, что без помощи армий западных стран эффективно противостоять России в случае полномасштабного конфликта практически невозможно.

Генерал считает, что украинские войска окажутся разбиты, а военное руководство не сумеет координировать оборону. Это приведет к тому, что фронтовым командирам придется воевать фактически без поддержки.

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10.12.2021 203
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