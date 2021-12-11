Фото: охранники клубов на Рубинштейна не пустили петербурженку к себе домой  

В ночь на 11 декабря жительница дома № 1 на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге не смогла попасть в парадную собственного дома. Ее не пустили охранники клубов, расположенных на втором и третьем этажах дома.

При этом охрана запускала и выпускала посетителей клубов без всяких проблем. Женщине пришлось вызывать полицию.

«Охрана пускает в подъезд посетителей, но не жителей. Жители им не нравятся», – рассказала пострадавшая

В доме № 1 на Рубинштейна расположены клубы «Коммуналочка» и Commode. Попасть в них можно только через парадную жилого дома. Теперь и его жильцам приходится проходить фейсконтроль, чтобы попасть домой.