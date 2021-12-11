В Госдуме предложили выплатить 13-ю пенсию под Новый год   

Председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов направил в правительство законопроект о 13-й пенсии, выплачиваемой под Новый год.

Это обойдется Пенсионному фонду в 654,8 миллиарда рублей ежегодно, но позволит снизить закредитованность среди старшего поколения, поскольку пенсионерам не придется в праздники брать кредиты и микрокредиты.

Сергей Миронов напомнил, что пенсионеры являются самыми социально незащищенными гражданами, поэтому государство должно предоставлять им дополнительные выплаты. Если люди преклонного возраста будут получать специальную новогоднюю пенсию, многим из них не придется залезать в долг, чтобы потом гасить его и проценты.