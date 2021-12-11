Погода в Ленобласти: 12 декабря дождь со снегом и гололедица на дорогах

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 12 декабря на территории Ленинградской области будет облачно, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя, переходящие в снег.

Ночью в отдельных районах гололед. Ветер юго-восточный, в течение ночи 8-13 м/с, в течение дня 5-10 м/с. Температура воздуха ночью на западе региона составит -3… -8 °C, на востоке -11… -16 °C. В течение дня -2… -7 °C.

На дорогах следует ожидать гололедицу. Атмосферное давление будет слабо понижаться.