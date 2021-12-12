Медведь Потап «проинспектировал» снегоходы в контактном зоопарке Ленобласти — фото

Медведь по кличке Потап Си примерил роль автомеханика и решил провести техосмотр спецтехники в контактном зоопарке в Волосовском районе Ленобласти.

Как сообщили в воскресенье, 12 декабря в официальной группе администрации Ленобласти в «ВК», когда инспектор прибыл для проверки нового оборудования, к нему внезапно присоединился 9-месячный медведь Потап Си. Медвежонок попробовал на вкус снегоходы и испытал на прочность квадроциклы.

Потап — любопытный мишка. Он оказывал посильную помощь, но все закончилось благополучно. Инспектор вовремя отогнал его от поползновений оторвать руль, — рассказал руководитель проекта «Приют Белоснежки» Геннадий Натекин.