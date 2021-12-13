На Дворцовой площади украшали еле живую елку

Главный петербургский символ Нового года приводили в порядок.

Источник: https://t.me/interestpiter Источник: https://t.me/interestpiter Источник: https://t.me/interestpiter Источник: https://t.me/interestpiter

По информации телеграм-канала Интересный Питер, елку на Дворцовой площади начали наряжать.

Отмечается, что у дерева начали восстанавливать крону и к концу работ она станет пышной.

В свою очередь петербуржцы остались разочарованными главным символом Нового года в городе.