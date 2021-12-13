На Дворцовой площади украшали еле живую елку

Главный петербургский символ Нового года приводили в порядок.
Источник: https://t.me/interestpiter
Источник: https://t.me/interestpiter
Источник: https://t.me/interestpiter
Источник: https://t.me/interestpiter
По информации телеграм-канала Интересный Питер, елку на Дворцовой площади начали наряжать.
Отмечается, что у дерева начали восстанавливать крону и к концу работ она станет пышной.
В свою очередь петербуржцы остались разочарованными главным символом Нового года в городе.
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09.12.2021 373