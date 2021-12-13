Подробности: причиной взрыва в Серпуховском монастыре могла стать ненависть – пострадали не менее шести детей

Как сообщал ivbg.ru, на территории Серпуховского женского монастыря произошел взрыв. Есть пострадавшие. Редакция ivbg.ru узнала первые подробности происшествия.
Врыв устроил молодой человек, совершеннолетний, ранее – воспитанник церковно-приходской школы при обители. Он сам получил травмы. В качестве мотива преступления на момент подготовки публикации рассматривается ненависть к педагогам школы и монахиням.
После взрыва к медицинским работникам обратились еще не менее шести детей. Их осматривают.
Вам будет интересно
Молодых людей облил кислотой человек на фото ниже 10 декабря 2021 года возле дома № 86 по набережной канала Грибоедова....
11.12.2021 284