Установлена личность подрывника в Серпуховском женском монастыре

Как сообщал ivbg.ru, на территории Серпуховского женского монастыря произошел взрыв. Есть пострадавшие. Редакция ivbg.ru узнала личность подрывника.

По данным прокуратуры, взрыв устроил 18-летний Владислав Струженников. В православной гимназии во время взрыва молились семеро детей. У шестерых контузия, у одного – закрытая черепно-мозговая травма, он госпитализирован.

Владислав находится внутри, но признаков жизни не подает. К нему не подходят из-за риска взрыва еще одной возможной бомбы. На место прибыли саперы.