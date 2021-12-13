В России начнут выдавать сертификаты привитым иностранными вакцинами

Вице-премьер России, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова рассказала, как будет действовать закон о QR-кодах для посещения общественных мест.

В понедельник, 13 декабря, она заявила, что сертификаты начнут выдавать в том числе россиянам с антителами к коронавирусу.

Уточняется, что граждане, которые сдали положительный ПЦР-тест на COVID-19 и имеют необходимый для защиты от инфекции титр антител, смогут получать документы с QR-кодами на год.

Россиянам, имеющим высокий уровень антител к коронавирусу, планируют выдавать сертификаты на полгода. Нововведения вступят в силу после 1 января 2022 года.

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Пока справки с QR-кодами получают жители РФ, которые прошли полный курс вакцинации, или же переболели COVID-19 и обращались при этом к врачу.