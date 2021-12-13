Сумма долгов россиян для списания по банкротству превысила 2 млрд рублей

Общая сумма долгов россиян, которые подлежат списанию по внесудебному банкротству, перешла за отметку 2 млрд рублей. Информация об этом поступила от замглавы Минэкономразвития Ильи Торосова.

В разговоре с «Известиями» Торосов рассказал, что в итоге россиянам вне судебных процедур долгов будет списано на сумму более чем на 2 млрд рублей.

Он также пояснил, что в общей сложности с момента, как появилось внесудебное банкротство в сентябре 2020 года, данной процедурой смогли воспользовались примерно шесть тысяч человек.

В данный момент, как пишет издание, от обязательств на 1,23 миллиарда рублей освободилось уже порядка 3,5 тысяч человек. По оставшимся заявлениям, как сообщил Торосов, пока что не прошло полгода, после которых долги будут списаны.