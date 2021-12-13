«Лучше бы облили меня»: обожженный кислотой петербуржец раскрыл жуткие детали нападения на него и его девушку – фото

Как сообщал ivbg.ru, молодых людей облили кислотой 10 декабря 2021 года возле дома № 86 по набережной канала Грибоедова.
Пострадавшая 16-летняя девушка – жительница деревни Низино Ломоносовского района Ленинградской области. Агрессор – уроженец Твери. Его задержали возле дома № 4 на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.
Причиной нападения стала ревность – 24-летний мужчина облил кислотой свою бывшую девушку и ее нового парня. Известно, что ранее в поле зрения полиции агрессор не попадал.
Молодой человек, которого облили кислотой на набережной канала Грибоедова, выписался из больницы и сейчас находится на антидепрессантах. Об этом сам пострадавший по имени Матвей рассказал в беседе с «Невскими Новостями».
Шокирующая история произошла пятничным вечером 10 декабря. Пара влюбленных прогуливалась по центру Северной столицы, когда на них неожиданно напал бывший парень девушки. Злоумышленник окатил 16-летнюю девочку и ее нового 18-летнего друга серной кислотой. Несовершеннолетней досталось больше — с химическими ожогами, поразившими 11 % тела, ее госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Новый возлюбленный отделался малой кровью — из больницы его отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Юноша рассказал, как чувствовал себя сразу после нападения и об угрозах, которые давно поступали от ревнивца. Также эксклюзивно для НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ молодой человек сделала фотографии ожогов и увечий, которые остались на нем после нападения.
Физически Матвей чувствует себя нормально, правда сейчас все лицо обсыпало пятнами, в то время как сразу после нападения появилось всего одно. Парень также рассказал, что в момент случившегося он был в гипсе из-за сломанного пальца. Кислота попала на материал, который начал плавиться прямо на глазах. А в тех местах, где руку защищали только бинты, теперь тоже появились сильные ожоги.
Матвей отметил, что с агрессивным бывшим своей девочки он лично никогда не встречался, но однажды 24-летний Даниил Кот звонил ему ночью и угрожал почти два часа. Теперь юноша уверен — кислота предназначалась непосредственно ему, однако обстоятельства сложились так, что основной удар приняла на себя возлюбленная.
Матвей работает гейм-дизайнером, придумывает концепции, новые механики и обновления для компьютерных игр. Сейчас он не может работать из-за обожженных конечностей и боится увольнения.
Юноша подчеркнул, что не даст никакой информации о состоянии подруги, об этом его попросили родители девушки. С просьбой не пытаться связаться с мамой и отчимом девочки он также обратился к представителям всех СМИ. Они и без того переживают очень сложные времена и не настроены на общение с журналистами.