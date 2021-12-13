«Лучше бы облили меня»: обожженный кислотой петербуржец раскрыл жуткие детали нападения на него и его девушку – фото

Как сообщал ivbg.ru, молодых людей облили кислотой 10 декабря 2021 года возле дома № 86 по набережной канала Грибоедова.

Пострадавшая 16-летняя девушка – жительница деревни Низино Ломоносовского района Ленинградской области. Агрессор – уроженец Твери. Его задержали возле дома № 4 на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.

Причиной нападения стала ревность – 24-летний мужчина облил кислотой свою бывшую девушку и ее нового парня. Известно, что ранее в поле зрения полиции агрессор не попадал.

Молодой человек, которого облили кислотой на набережной канала Грибоедова, выписался из больницы и сейчас находится на антидепрессантах. Об этом сам пострадавший по имени Матвей рассказал в беседе с «Невскими Новостями».

Шокирующая история произошла пятничным вечером 10 декабря. Пара влюбленных прогуливалась по центру Северной столицы, когда на них неожиданно напал бывший парень девушки. Злоумышленник окатил 16-летнюю девочку и ее нового 18-летнего друга серной кислотой. Несовершеннолетней досталось больше — с химическими ожогами, поразившими 11 % тела, ее госпитализировали и ввели в медикаментозную кому. Новый возлюбленный отделался малой кровью — из больницы его отпустили домой в удовлетворительном состоянии. Юноша рассказал, как чувствовал себя сразу после нападения и об угрозах, которые давно поступали от ревнивца. Также эксклюзивно для НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ молодой человек сделала фотографии ожогов и увечий, которые остались на нем после нападения.

«На первую ночь после инцидента не мог спать долго, вернулся домой в 8 утра. Меня сначала долго держали в больнице, потом час во втором отделении полиции, потом еще три часа мы писали пояснения в УМВД. После всего этого не мог уснуть, потому что каждый раз когда глаза закрывал, видел как это все происходило, как на повторе. В итоге поспал три часа, за это время два раза подскакивал в холодном поту от одного и того же сна. Сами понимаете, это повторялось. Понял, что самому с этим не справиться, пошел к психотерапевту, мне выписали таблетки всякие», — поделился молодой человек

Физически Матвей чувствует себя нормально, правда сейчас все лицо обсыпало пятнами, в то время как сразу после нападения появилось всего одно. Парень также рассказал, что в момент случившегося он был в гипсе из-за сломанного пальца. Кислота попала на материал, который начал плавиться прямо на глазах. А в тех местах, где руку защищали только бинты, теперь тоже появились сильные ожоги.

Матвей отметил, что с агрессивным бывшим своей девочки он лично никогда не встречался, но однажды 24-летний Даниил Кот звонил ему ночью и угрожал почти два часа. Теперь юноша уверен — кислота предназначалась непосредственно ему, однако обстоятельства сложились так, что основной удар приняла на себя возлюбленная.

«Просто не повезло и вышло так, как вышло. Хотя лучше бы меня облили, если честно. С Котом мы не встречались никогда вживую, единственное знакомство — он мне 21 ноября в час ночи звонил, угрожал, рассказывал про свою жизнь, как собирается меня убить, как собирается меня искать. Я не принял всерьез никаким образом его угрозы. Во-первых, он показался мне абсолютно отбитым, во-вторых он в тот момент был еще в Твери, ну и что он мне сделает. А потом я на следующий день узнал, что его задержали сначала, потом той же ночью отпустили. По моим данным, так какой-то криминал в прошлом, он работал со своими напарниками, торговали криптовалютой. И якобы он у них украл ноутбук, на котором был биткойн-кошелек и на нем 800 тыс. примерно. Украл и уехал в Тверь, был в розыске по Питеру. А когда вернулся его сразу хлопнули, но почему-то отпустили», — рассказал собеседник

Матвей работает гейм-дизайнером, придумывает концепции, новые механики и обновления для компьютерных игр. Сейчас он не может работать из-за обожженных конечностей и боится увольнения.

«По клавишам не попадаю, вдобавок появился тремор. У нас очень жесткий дедлайн, к Рождеству надо создать концепцию ивента, который будет проходить пару недель. Не знаю, как с этим справиться, не исключено что меня теперь просто уволят», — переживает пострадавший

Юноша подчеркнул, что не даст никакой информации о состоянии подруги, об этом его попросили родители девушки. С просьбой не пытаться связаться с мамой и отчимом девочки он также обратился к представителям всех СМИ. Они и без того переживают очень сложные времена и не настроены на общение с журналистами.