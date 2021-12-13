Анна Данилюк рассказала о новогодних акциях в Ленобласти

В преддверии Нового года в Ленобласти планируют провести множество различных праздничных акций.

Более подробно о них рассказала Online47 вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк. По ее словам, в регионе стартовала акция «Елка желаний» для исполнения детских желаний. Регион также присоединился к федеральной акции «Мы вместе». Запланированы акции «Новый год в каждый дом», чтобы поддержать хорошие эмоции жителей Ленобласти, создать новогоднее настроение. А также акции «Волонтеры-медики», «Новый год Больших перемен», «Сытый Новый год».

«Есть акция «Новый год в каждый двор»: формат «Добрый маршрут» – когда добрые автобусы с волшебными подарками и настроением. Будут организованы праздники во дворах. Также есть новогодняя акция «Спасибо врачам» – концерты, украшение елок и рекреации в больницах, праздничные флешмобы», – добавила Анна Данилюк.

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Праздник будет организован и для старшего поколения региона — волонтеры поздравят пенсионеров и вручат им корзины с подарками. А если позволит погода, то состоится забег «Здоровый Новый год».

Данилюк добавила, что на уровне органов исполнительной власти и органов местного самоуправления будет создана рабочая группа и привлечены волонтеры.