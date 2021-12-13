Полицейского подозревают в том, что он делал закладки для повышения раскрываемости 

Как сообщает Znak.com со ссылкой на начальника отдела МВД по Свердловской области Валерия Горелых, 36-летний лейтенант полиции работал в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Он покупал вещества в интернете и делал закладки, чтобы задерживать тех, кто за ними придет в Екатеринбурге. Горелых заявил, что если сведения о распространении наркотиков для задержания приходивших за ними подтвердятся, полицейского «уволят по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД».

По словам Горелых, после служебной проверки начальник подозреваемого должен отчитаться за «допущенное ЧП», а также объяснить «просчеты в профилактической работе с личным составом». Самому полицейскому грозит до 20 лет тюрьмы за сбыт наркотиков с использованием служебного положения и превышение должностных полномочий.