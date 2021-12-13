Пленившие мужчину в Суходолье получили больше 11 лет колонии на двоих

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщает 13 декабря пресс-служба СК Ленинградской области, суд в Приозерске вынес приговор двоим обвиняемым в похищении человека в составе организованной группы.

Следствие смогло доказать, что 3 марта в квартире на улице Центральной в поселке Суходолье Приозерского района обвиняемые избили 33-летнего мужчину, затем в наручниках и на угнанном автомобиле увезли его в вагончик-бытовку. Оттуда его освободили полицейские.

Помимо основного обвинения 38-летнему фигуранту также вменили угон, а его 31-летнему сообщнику – неуплату алиментов.

Решение суда, мужчины приговорены к лишению свободы в колониях строгого режима. Старший – на 6 лет. Младший – на 5 лет и 1 месяц.

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