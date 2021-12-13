В Тосно до 25 декабря зальют бесплатный каток

Это выяснилось в ходе «прямой» телефонной линии губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Жительница Тосно поинтересовалась, где будут кататься в этом году дети на коньках. Она отметила, что в прошлом году каток «залили прямо по траве».

Вам будет интересно Каток в петербургском центральном парке сделают платным Это первый год, когда за посещение катка надо будет заплатить. По информации телеграм-канала Питерская Булка, петербуржцы и гости города больше не... 23.11.2021 292

Глава администрации Тосненского района Андрей Клементьев пообещал, что бесплатный каток зальют качественно, до 25 декабря.