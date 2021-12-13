В Тосно до 25 декабря зальют бесплатный каток

Это выяснилось в ходе «прямой» телефонной линии губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.
Жительница Тосно поинтересовалась, где будут кататься в этом году дети на коньках. Она отметила, что в прошлом году каток «залили прямо по траве».
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23.11.2021 292
Глава администрации Тосненского района Андрей Клементьев пообещал, что бесплатный каток зальют качественно, до 25 декабря.
«Учтите пожелания жителей, все нюансы. Заеду, проверю каток», – пообещал Александр Дрозденко.