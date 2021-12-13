Дрозденко: Мусороперерабатывающих заводов не будет, пока не будут сделаны все изыскания

Во время «прямой» телефонной линии к губернатору Ленобласти обратилась жительница поселка Ильичево Выборгского района.

Они выразили беспокойство на счет строительства мусороперерабатывающего завод в карьере «Островское. Она считает, что это большая ошибка, потому что рядом находится Гдовский горизонт. Она переживает, что отходы с завода будут скидываться в реку.

Губернатор объяснил женщине, что решение пока еще не принято. К тому же в карьере будет не место для захоронения отходов, а высокотехнологичный завод по глубокой переработке, который будет оснащен очистительными сооружениями.

«Сейчас идут изыскания, чтобы даже малейшего влияния завода не было на грунтовые воды. Пока не будет геологии, пока не будут полностью понятны изыскания – никакого решения о строительстве завода принято не будет», – подчеркнул Александр Дрозденко.

Ранее Дрозденко в очередной раз развеял мифы о новых мусорных полигонах — Ленинградская область не собирается размещать мусорные полигоны на своей территории.