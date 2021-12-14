Коронавирус подтвердился еще у 361 жителя Ленобласти — данные на 14 декабря

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 361 человека. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 14 декабря.
Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+14), Ефимовский (+2), Большой Двор (+1), Сёгла (+1), Совхозный (+1).
Волосовский район: Волосово (+2), Кикерино (+2), Извара (+1), Сельцо (+1), Терпилицы (+1).
Волховский район: Волхов (+8), Старая Ладога (+2).
Всеволожский район: Мурино (+10), Всеволожск (+22), Кудрово (+18), Янино-1 (+4), Разметелево (+2), Энколово (+2), Сертолово (+4), Кузьмоловский (+3), им. Морозова (+2), Романовка (+1), Бугры (+3), Гарболово (+1), Агалатово (+1), Грузино (+1), Юкки (+2), им. Свердлова (+3), Дубровка (+1), Павлово (+1), Вирки (+1), Лупполово (+4), Стеклянный (+1), СНТ Колос (+2), Куялово (+1), Кузьмолово (+1), Тавры (+1), Дранишники (+1), Хирвости (+1), Керро (+1), Вартемяки (+1).
Выборгский район: Выборг (+7), Рощино (+2), Поляны (+1), Приморск (+5), Токарево (+1).
Гатчинский район: Гатчина (+20), Тайцы (+1), Войсковицы (+1), Сиверский (+3), Вырица (+2), Пудомяги (+2), Батово (+1), Терволово (+1), Коммунар (+11), Ивановка, Пудостьское с/п (+1), Большие Колпаны (+1), Елизаветино (+2), Дружная Горка (+2), Нижняя (+1), Торфяное (+1), Пудость (+1).
Кингисеппский район: Кингисепп (+5), Котельский (+2), Усть-Луга (+1), Керстово (+1), Ивангород (+5).
Киришский район: Кириши (+27), Будогощь (+1), Пчевжа (+1), Черенцово (+1).
Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+2), Отрадное (+3), Приладожский (+2), Мга (+1).
Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3).
Ломоносовский район: Низино (+1), Пеники (+1), Глобицы (+1), ДНП Сказка (+1).
Лужский район: Луга (+2), Ретюнь (+1).
Подпорожский район: Подпорожье (+2).
Приозерский район: Приозерск (+2), Саперное (+1), Кузнечное (+1), Кривко (+1).
Сланцевский район: Сланцы (+14), Загривье (+1), Овсище (+1), Старополье (+1), Заручье (+1).
Тихвинский район: Тихвин (+32), Шугозеро (+1), Горка (+1), Подборье (+1).
Тосненский район: Тосно (+12), Тельмана (+5), Никольское (+5), Ульяновка (+1), Новолисино (+1), Сельцо (+2), Любань (+1), Красный Бор (+1), Георгиевское (+1), Поги (+1).