Открытие одного из петербургских катков перенесли на конец декабря

Причиной переноса открытия назвали погодные условия.

По информации телеграм-канала Питерская Булка, открытие катка в ЦПКиО перенесли на конец декабря.

Отмечается, что открытие катка было перенесено на начало 20-х чисел из-за погодных условий в городе.

Напомним, что петербуржцы и гости города больше не смогут бесплатно посещать каток в ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове, он станет платным.