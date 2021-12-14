Открытие одного из петербургских катков перенесли на конец декабря

Причиной переноса открытия назвали погодные условия.
По информации телеграм-канала Питерская Булка, открытие катка в ЦПКиО перенесли на конец декабря.
Отмечается, что открытие катка было перенесено на начало 20-х чисел из-за погодных условий в городе.
Напомним, что петербуржцы и гости города больше не смогут бесплатно посещать каток в ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове, он станет платным.
Вам будет интересно
Это первый год, когда за посещение катка надо будет заплатить. По информации телеграм-канала Питерская Булка, петербуржцы и гости города больше не...
23.11.2021 303