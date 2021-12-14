Будет штормить: в Санкт-Петербурге во вторник ожидается усиление ветра

Спасатели просят местных жителей и гостей города быть осторожными.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, в город 14 декабря придет непогода. Местами ожидаются дожди с порывистым ветром до 16 м/с.

По этой причине необходимо быть осторожными в связи со сложными погодными условиями. Жителей просят убрать вещи с балконов, закрыть окна, поставить машины в гараж или подальше от деревьев. На улице следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

В свою очередь автолюбителям важно быть предельно внимательными на дорогах и неукоснительно соблюдать скоростной режим.