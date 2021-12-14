Двоим похитителям из Приозерского района дали по 5 и 6 лет колонии строго режима

Автор: Анастасия Щербакова
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Двое мужчин отправятся в колонию строгого режима за избиение и похищение 33-летнего мужчины в поселке Суходолье Приозерского района. Кроме того, осужденные промышляли автоугоном.

Как пишет пресс-служба СК по Ленобласти днем, 14 декабря, похищение мужчины произошло еще в марте этого года. Обвиняемые, находясь в квартире в одном из домов поселка Суходолье, нанесли жертве несколько ударов руками и ногами по голове и телу, надели ему наручники, посадили в угнанный автомобиль и увезли.

Как сообщает ведомство, похитители после поимки находились под стражей и только недавно им был вынесен приговор — лишение свободы сроком на 6 лет, другому – 5 лет и 1 месяц. Оба подсудимых будут отбывать наказание колонии строго режима.

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