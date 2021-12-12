«Он должен сидеть гораздо дольше»: облитой кислотой 16-летней девушке ампутировали ухо

Появились новые жуткие подробности нападения на молодую пару в Петербурге. Комментарий удалось взять у второго пострадавшего — возлюбленного 16-летней Дарьи, который также был облит кислотой.

Как пишет портал 78 днем, 12 декабря, девушке по имени Дарья может грозить слепота. Также врачам пришлось ампутировать ей ухо. Как сообщил молодой человек пострадавшей, Дашу слишком долго везли в больницу, за это время кислота нанесла лицу непоправимый ущерб.

коме. Её очень долго везли в больницу, гораздо дольше, чем меня, потому что кислота проела её плоть очень глубоко, попала в кровь, она лишилась уха, у неё расплавилась половина лица, роговица глаза отошла, поэтому по объективным причинам её поместили в кому. Сейчас она до сих пор в реанимации, — говорит парень девушки Матвей. Дарья сейчас в. Её очень долго везли в больницу, гораздо дольше, чем меня, потому что кислота проела её плоть очень глубоко, попала в кровь, она лишилась уха, у неё расплавилась половина лица, роговица глаза отошла, поэтому по объективным причинам её поместили в кому. Сейчас она до сих пор в реанимации, — говорит парень девушки Матвей.

В трагедии пока есть только две хорошие новости, по словам Матвея. Агрессора отправили сегодня под стражу, а пострадавшая Дарья точно останется в живых.

Она жить будет — только вчера об этом узнал, почки у неё чистые, слава богу, повезло. Я, несомненно, рад, что Даниил под стражей, единственное: тяжкие телесные и 4-5 лет — это ненормально. Он через пять лет выйдет, а моей девушке всю жизнь жить с тем, что он сделал. Он её просто изуродовал, я считаю, что это было покушение на убийство, а не нанесение тяжких телесных. Люди садятся за наркотики на гораздо большие сроки, чем за то, что испоганят судьбу другому человеку. Я считаю, что он должен сидеть гораздо дольше, — сказал молодой человек.

Также стало известно, что Матвея уже выписали из больницы.