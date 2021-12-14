Пропавшего 22-летнего молодого человека 1,5 недели не могут найти в Петербурге

«Лиза Алерт» просит помощи в поисках Самойлова Владислава Игоревича. С 3 декабря о его судьбе ничего неизвестно.

В паблике Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер опубликована сообщение о пропаже 22-летнего жителя Петербурга. С 3 декабря ведутся его поиски, однако они пока не увенчались успехом. Публикуем приметы Владислава, которыми поделился поисковой отряд.