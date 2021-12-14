В Италии открыли памятник Федору Достоевскому — видео

Во Флоренции решили отдать дань памяти известному русскому писателю. Подобное событие может показаться странным, однако не многие знают, что Достоевский некоторое время проживал в Италии, где активно трудился над своим известным романом «Идиот».

Видео торжественного открытия памятного места публикует ТАСС во вторник, 14 декабря. Событие произошло в административном центре области Тоскана.

В мероприятии приняли участие представители посольства РФ в Италии, мэр Флоренции Дарио Нарделла, губернатор области Тоскана Эудженио Джани и советник президента РФ по вопросам культуры — праправнук писателя Льва Толстого Владимир Толстой.

Памятник выполнен из бронзы. Его автором стал российский скульптор, академик Российской академии художеств Айдын Зейналов.