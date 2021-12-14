Законопроект о QR-кодах в общественных местах одобрен комитетом по здравоохранению Госдумы

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Комитет по здравоохранению Госдумы поддержал закон о введении QR-кодов в общественных местах. Рассмотрение законопроекта состоится 16 декабря.

Во вторник, 14 декабря, комитет Госдумы по здравоохранению одобрил законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и порекомендовал депутатам проголосовать за его введение. Об этом сообщает глава комитета Дмитрий Хубезов.

Наше заключение — поддержать и рекомендовать принять в первом чтении, — сообщил Хубезов «Интерфаксу».

Сам законопроект рассмотрят 16 декабря. Согласно нему в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии планируют внести изменения, подразумевающие наличие QR-кодов при посещении общепита, непродовольственных магазинов, кино и театров, а также массовых мероприятий.

Вам будет интересно
Законопроект о QR-кодах в общественных местах одобрен комитетом по здравоохранению Госдумы пандемия, новый закон, коронавирус, госдума, QR-код, COVID-19
В России предложили выдавать QR-коды всем, у кого высокий уровень антител к коронавирусу
Владимиру Путину предложили дать возможность россиянам получать QR-код при высоком иммунитете от Covid-19. С такой инициативой выступил глава СПЧ РФ Валерий...
09.12.2021 568
Автор