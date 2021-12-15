Украшения с бриллиантом и изумрудом, а также 200 тыс. рублей украли у инженера автосервиса под Всеволожском

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 14 декабря в полицию Всеволожского района обратился 34-летний инженер автосервиса. В его доме на улице Парадной в коттеджном поселке «Родные просторы» побывали воры.

Чтобы попасть в помещение, они вскрыли входную дверь. Их добычей стали золотое кольцо с бриллиантом, два браслета, золотая подвеска с изумрудом, ювелирный лом, часы, фотоаппарат и более 200 тысяч рублей наличными.

Общий материальный ущерб владельца составил около 400 тысяч рублей.

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